Пассажиров Як-40 доставят в Петропавловск-Камчатский после аварийной посадки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажиров самолета Як-40, который в понедельник совершил аварийную посадку в селе Тиличики, во вторник доставят в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия" в понедельник выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село.

"На борту было 13 пассажиров, при посадке пассажиры, груз и само воздушное судно не пострадали. Сейчас проводится проверка ситуации камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации. Также проводится расследование по данному факту. Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Владимира Каюмова.

Следователи СК РФ проводят доследственную проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Як-40. В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.