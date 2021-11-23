Экс-главе космограда Циолковского предъявили обвинение еще по трем уголовным статьям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Следствие бывшему главе Циолковского Сергею Левицкому, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, предъявило обвинение еще по трем статьям, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Амурской области.

"Следственными органами СК России по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы закрытого административно-территориального образования Циолковский в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 4 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег", ч. 1 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 1 ст. 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году чиновник, используя свои должностные полномочия, дал указание подготовить документацию для проведения аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию, которая и стала победительницей торгов. Поставщику администрация перечислила почти 2,9 млн рублей, хотя фактическая стоимость работ была ниже. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 1,785 млн рублей. По информации пресс-службы СК по региону, установлено, что Левицкий с октября 2018 года по 28 февраля 2019 года получил от руководителя коммерческой организации, которая выиграла аукцион, взятку в виде 128 тыс. рублей, эти деньги в виде двух платежей перевели на ссудный счет обвиняемого в счет погашения взятого им кредита, что обеспечило их легализацию.

На этапе расследования Левицкий вину в преступлениях не признал, от дачи показаний отказался. С апреля 2021 года Сергей Левицкий находится под стражей.

"Следствие считает собранный объем доказательств, изложенный в 19 томах уголовного дела, достаточным. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа наложен арест на автомобиль члена семьи обвиняемого на сумму 1,3 млн рублей", - сообщили в следственном управлении.

По данным пресс-службы прокуратуры Амурской области, Левицкому может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

О Сергее Левицком

Сергей Левицкий в сентябре 2018 года приступил к исполнению обязанностей главы администрации Циолковского, в ноябре 2018 года депутаты единогласно избрали его главой города. Ранее чиновник работал в правительстве региона, был заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурский области. В марте 2021 года Левицкого назначили на должность руководителя управления делами правительства Амурской области.

Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный - первого гражданского космодрома в России.