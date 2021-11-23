В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в заброшенном здании

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заброшенное здание в Санкт-Петербурге горит на площади 1 500 кв. метров, произошло частичное обрушение на 100 кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Розенштейна, д. 39, корпус 2 поступила в 03:58 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит пожар с третьего по пятый этаж, предварительно, на площади 1 500 кв. м заброшенного шестиэтажного здания. Произошло частичное обрушение между третьим и четвертым этажами на площади 100 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. "По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействовано порядка 100 человек и 30 единиц техники.