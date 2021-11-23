В аэропорту Хабаровска задержали 10 рейсов из-за циклона

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Циклон нарушил авиасообщение в Хабаровском крае, в аэропорту краевой столицы задержаны 10 рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Так, задержаны рейсы на Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Оху, Шахтерск, в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан и Охотск. У некоторых самолетов время вылета было перенесено в связи с поздним прибытием в аэропорт из-за метели, бушевавшей в городе накануне. Некоторые рейсы задержались из-за нынешних неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения. Задерживаются два рейса в Москву, рейс в Якутск. В понедельник ряд самолетов не смогли приземлиться в Хабаровске и ушли на запасные аэродромы.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода также резко испортилась и на других территориях. В Хабаровске вчера бушевала сильная метель, видимость на дорогах снизилась, в городе были пробки, автомобили и автобусы застревали на подъемах. За сутки в Хабаровском крае выпало до 70-100% месячной нормы осадков. Циклон продолжает оказывать влияние на регион, во вторник на севере края ожидаются сильный снег и ветер со скоростью до 30-35 м/с.

Отключения в поселениях, закрытые дороги

Из-за метели в крае отмечаются перебои с электроснабжением. Сейчас, по данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, света нет в 13 населенных пунктах, в Амурском, Нанайском, Ванинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском, Комсомольском районах. Во многих поселках отключения частичные. Бригады электросетей обследуют ЛЭП на предмет выявления обрывов и повреждений.

Для автобусов в регионе закрыли дороги. Ограничения действуют на трассах Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск - Бикин, Комсомольск-на-Амуре - Солнечный с подъездом к поселку Горный и Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к селу Ачан. Также введены ограничения для общественного транспорта на всех региональных дорогах Хабаровского района, которые расчищают бригады дорожных служб.

В сообщении МЧС отмечается, что из-за снежных заносов на дорогах не все автомобили смогли преодолеть возвышенности или заметенные участки проезжей части. Мобильные группы спасателей, дежурившие в том числе на основных трассах на выезде из Хабаровска, а также в центре краевой столицы, оказывали помощь водителям. Они помогли более 30 легковым и грузовым автомобилям, включая четыре автобуса и машину скорой помощи. Кроме этого, с помощью полноприводного автомобиля спасатели доставили около 20 жителей пригорода Хабаровска домой, так как из-за закрытия дорог и отмены автобусов они не смогли вернуться с работы. Людей довезли в села Ильинка, Некрасовка, Дружба.

Кроме мобильных групп на комсомольской и владивостокской трассах выставлены два мобильных пункта обогрева, где можно выпить горячий чай, зарядить телефон.

До улучшения погодных условий также приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком.