СМИ: в Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек

СОФИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС с места событий, инцидент произошел около 03:00 (04:00 мск), на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находились 52 человека.

Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали "Струма", когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. "Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали "Струма", там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия. <...> Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших", - приводит слова Заева агентство БГНЕС.