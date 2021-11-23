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Число отравившихся продуктами из кафе в Новосибирской области увеличилось до 48 человек

Двух человек госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Количество отравившихся жителей Татарска в Новосибирской области, которые покупали продукты в кафе "Суши-Хаус", увеличилось до 48 человек. Большинство обратившихся проходят лечение амбулаторно, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"За ночь [количество отравившихся выросло на] 12 больных. Всего 48 человек, из них 29 взрослые, 19 дети", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в состоянии средней степени тяжести госпитализировали только двух человек, остальные проходят лечение амбулаторно.

Ранее прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту сообщения об отравлении жителей Татарска в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус". Управление Следственного комитета по Новосибирской области также организовало проверку.

Теги
РоссияНовосибирская область
По факту отравления продуктами из кафе в Новосибирской области возбудили уголовное дело
Отравились 48 человек
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