Число отравившихся продуктами из кафе в Новосибирской области увеличилось до 48 человек

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Количество отравившихся жителей Татарска в Новосибирской области, которые покупали продукты в кафе "Суши-Хаус", увеличилось до 48 человек. Большинство обратившихся проходят лечение амбулаторно, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"За ночь [количество отравившихся выросло на] 12 больных. Всего 48 человек, из них 29 взрослые, 19 дети", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в состоянии средней степени тяжести госпитализировали только двух человек, остальные проходят лечение амбулаторно.

Ранее прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту сообщения об отравлении жителей Татарска в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-Хаус". Управление Следственного комитета по Новосибирской области также организовало проверку.