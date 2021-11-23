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По факту отравления продуктами из кафе в Новосибирской области возбудили уголовное дело

Отравились 48 человек

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 48 человек продуктами из кафе "Суши-хаус" в Татарске Новосибирской области, сообщили ТАСС в СК по области.

"Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала собеседница агентства.

22 ноября прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту сообщения об отравлении более 20 жителей Татарска в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши-хаус". По состоянию на утро 23 ноября число отравившихся выросло до 48, госпитализировали двоих из них.

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