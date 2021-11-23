В Якутии возбудили дело по факту перевозки людей по закрытой ледовой переправе

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело в отношении водителя, который перевез этой зимой людей по закрытой ледовой переправе на реке Лене в Якутии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мегино-Кангаласского района. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 20 ноября мужчина на своем личном автомобиле Toyota Probox перевез пассажиров через реку Лену по маршруту Якутск - Нижний Бестях.

"При этом движение по автомобильной переправе запрещено, о чем предупреждают установленные знаки. Таким образом, движение по неокрепшему льду подвергло опасности жизни и здоровье перевозимых пассажиров. Данное нарушение было зафиксировано экипажем патруля ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району", - добавили в СК. Расследование продолжается.

Как сообщили в региональном правительстве, в 2021 году ледовые переправы на реках Якутии начнут открываться с 1 декабря. В примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог, утвержденный в середине октября, бвнесли изменения из-за теплой погоды в ноябре. В частности, открытие ледовой переправы на реке Лене предполагается 10 декабря для автомобилей с массой до 3 тонн.