При столкновении двух автомобилей на трассе в Адыгее погибли три человека

ТАСС, 23 ноября. Водитель и два пассажира легковушки погибли при столкновении с грузовым автомобилем на автодороге, ведущей из Майкопа в Адыгейск, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по республике Адыгея.

"От полученных травм на месте аварии скончались 37-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, которым 36 и 37 лет", - говорится в сообщении.

ДТП произошло поздно вечером 22 ноября на автомобильной дороге недалеко от хутора Шевченко. Движение на автодороге частично перекрыли, на место аварии направили несколько дополнительных экипажей. На месте происшествия работает врио начальника управления ГИБДД МВД по республике. Полиция проводит проверку по факту ДТП.