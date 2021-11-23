После столкновения трех машин на трассе в ХМАО погибли три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на 35-м км автодороги Нягань - Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Три человека погибли, один пострадал, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального УМВД.

"На 35-м км автодороги Нягань - Талинка на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате происшествия водитель Renault Duster и двое пассажиров, мужчины 1984 и 1985 годов рождения, погибли на месте. Водитель Isuzu с многочисленными травмами был госпитализирован в Няганскую окружную больницу", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1960 года рождения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым фургоном Isuzu под управлением гражданина 1977 года рождения. От столкновения фургон развернуло на проезжей части, в результате чего в него врезался движущийся следом автомобиль Toyota Hiace, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения.

"В связи с изменениями погодных условий полиция Югры призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Не стоит совершать опасных и резких маневров, а также превышать скоростной режим", - добавили в пресс-службе.