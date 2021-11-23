Прокуратура начала проверку после сообщений о нарушениях в морге в Тольятти

САМАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после публикаций о возможных нарушениях в тольяттинском морге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства по информации в СМИ о возможных нарушениях в одном из моргов в городе Тольятти", - говорится в сообщении.

В СК, который также организовал проверку, уточнили, что в публикациях речь идет о том, что сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы требуют незаконное денежное вознаграждение за хранение тел усопших, а также содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов. Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, проверку проводит центральный межрайонный следственный отдел города Тольятти, по итогам будет принято процессуальное решение.

По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, в том числе будет дана оценка действиям ответственных сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.