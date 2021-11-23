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В Челябинске почти 70 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Без отопления остались также семь учебных заведений

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Технологическое нарушение стало причиной прекращения подачи тепла и горячей воды в 69 многоквартирных домов и семь учебных заведений в Металлургическом районе Челябинска, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Под отключение попали 69 многоквартирных и восемь частных домов, четыре детских сада, три учебных заведения по улице Шоссе Металлургов и улице Румянцева, а также жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, Второй Пятилетки и Полтавской", - говорится в сообщении.

Количество людей, попавших под отключение, не уточняется.

Четыре аварийные устраняют последствия аварии. Возобновить теплоснабжение планируется к 16:00 мск.

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