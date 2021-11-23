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Из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 75 человек

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в больнице Краснодара в ночь на вторник. Из-за возгорания из здания были эвакуированы 75 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что произошло возгорание в одном из помещений здания. Всего эвакуированы 75 человек, в том числе 30 спасены. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло в объекте здравоохранения на улице Красных Партизан. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 кв. м.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Всего к тушению пожара и эвакуации людей было привлечено 118 человек и 36 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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