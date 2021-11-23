Почти 1,8 тыс. свиней изъяли в карантинных зонах Свердловской области из-за АЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 1,8 тыс. свиней изъято в карантинных зонах Свердловской области, где в настоящее время действует 11 очагов африканской чумы свиней (АЧС). Компенсации владельцам начнут выплачивать в декабре, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"На сегодняшний день в хозяйствах области изъято 1 784 свиньи в карантинных зонах, в том числе в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний - 692 свиньи", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в настоящий момент на территории Свердловской области действует 11 очагов африканской чумы свиней. В ноябре было зарегистрировано три новых эпизоотических очага: на территории лесного массива Белоярского района, в личном подсобном хозяйстве в поселке Двуреченск Сысертского района, в хозяйстве на территории Березовского городского округа.

"Выплаты жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней или продукты из свинины, начнутся после завершения работы по определению рыночной стоимости изъятых животных. <…> Сумма компенсации рассчитывается из рыночной стоимости одного килограмма свиней в живом весе или продуктов животноводства. Выплаты планируется начать в декабре", - сказал главный ветеринарный врач области Евгений Трушкин.

Он добавил, что в регионе сохраняется высокая угроза заноса и распространения вируса. Трушкин подчеркнул, что при признаках болезни у животных необходимо обращаться к ветеринару, а не проводить самостоятельное лечение.

Ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа был введен в 11 муниципалитетах региона. Первая вспышка АЧС была зафиксирована в сентября в хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения африканской чумы свиней являются пищевые отходы.