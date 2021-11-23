Пассажир метро Москвы спрыгнул с лестницы перехода на крышу поезда

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажир московского метро на станции "Добрынинская" спрыгнул с лестницы перехода между станциями на крышу поезда, потому что спешил, а потом спустился на платформу и забежал в вагон. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

"24-летний житель столицы спрыгнул с перил лестницы межстанционного перехода на крышу стоящего электропоезда, после чего спустился на платформу и зашел в вагон", - сообщили в полиции.

Дежурившие на станции полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. "Задержанный объяснил свой поступок тем, что очень спешил и пытался таким образом сократить время", - добавили в полиции.

В отношении москвича составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Судом ему назначен штраф в 20 тыс. рублей.