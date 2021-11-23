Власти не исключают увеличения числа погибших при аварии автобуса в Болгарии

СОФИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Болгарии не исключают, что число погибших в результате аварии туристического автобуса из Северной Македонии может увеличиться. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер, министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков.

"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой, и в [загоревшемся] автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", - сообщил Рашков.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 52 человека. "Трагедия невиданных для нас масштабов, тела обгорели до неузнаваемости, - отметил он. - По предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли, семеро госпитализированы. Однако окончательно о числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, не исключено, что их может быть больше". "Эксперты возьмут пробы ДНК, чтобы мы могли идентифицировать погибших", - сказал Сарафов. Он сообщил также, что "рассматриваются две основные версии причин происшествия - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность".

Соболезнования семьям погибших высказал премьер-министр технического правительства Болгарии Стефан Янев, который также побывал на месте происшествия.

Инцидент на 31-м километре автомагистрали "Струма", в непосредственной близости от болгарской столицы, произошел около 02:00 (около 03:00 мск), когда автобус, возвращавшийся из Турции в Северную Македонию, снес около 50 метров дорожного ограждения и загорелся. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Директор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи в Болгарии Мая Аргирова сообщила, что угрозы для жизни семи пострадавших, все они граждане Северной Македонии, нет, они госпитализированы с ожогами и травмами.

Ожидается, что на место происшествия в ближайшие часы прибудет премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.