В Уфе эвакуировали школу из-за загоревшегося спортинвентаря

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 320 детей из уфимской школы из-за задымления. Установлено, что загорелся спортинвентарь в спортзале, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"В 10:06 (08:06 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о задымлении в школе № 126 по улице Мингажева в Уфе. На место направлены силы и средства МЧС России. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено горение спортинвентаря в помещение раздевалки на площади 2 кв. метра. В 10:20 горение локализовано, в 10:22 - ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуированы 354 человека, из них 324 ребенка", - сказано в сообщении.