В Еврейской автономной области без света из-за осадков остались девять сел

ТАСС, 23 ноября. Девять сел в Еврейской автономной области (ЕАО) остались без света из-за выпадения обильных осадков. В зоне отключения находятся 539 домов, в которых живут более 2 тыс. человек, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Из-за обильных осадков без электроснабжения остаются девять населенных пунктов в трех муниципальных образованиях области. Это села Кукелево, Новое, Дежнево, Найфельд, Птичник, Русская поляна, Аур, поселок Приамурский и станция Ленинск. В зоне отключения находятся 539 домов, в которых проживают 2 025 человек", - говорится в сообщении.

Аварийное отключение электричества зафиксировано на двух котельных. Для оперативного восстановления их работы из Биробиджана будут доставлены дизельные генераторы. В аварийных работах задействованы 182 человека и 94 единицы техники. Над стабильной подачей электричества в населенные пункты региона работают шесть бригад энергетиков.

По данным пресс-службы Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), ситуация осложняется тем, что дороги занесены снегом. Специалисты филиала ДРСК в ЕАО работают в тесном взаимодействии с администрациями муниципальных образований и органами МЧС.

В регионе вторые сутки идет сильный снег, за это время выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Движение пассажирского транспорта и большегрузов ограничено на нескольких участках дорог ЕАО, в двух районах транспортное сообщение полностью перекрыто.

По данным синоптиков, снег в регионе продолжится, температура воздуха составит от пяти до 14 градусов ниже нуля. Скорость ветра составляет 4-13 метров в секунду.