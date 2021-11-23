Загрязняющие вещества обнаружили в реке под Томском, где погибла рыба

ТОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области обнаружили загрязняющие вещества в реке Малая Киргизка под Томском, где нашли мертвую рыбу, сообщили в пресс-службе департамента.

В ноябре в соцсетях появилось видео, на котором житель поселка Копылово под Томском зафиксировал десятки мертвых рыб в реке Малая Киргизка. Остальные обитатели реки собираются в чистых заводях, где их можно поймать голыми руками. Следом появилась еще одна видеозапись, сделанная, по словам анонимного автора, около крупного аграрного предприятия "Межениновская птицефабрика" (находится близ поселка), на котором видно, как из трубы в снег течет черная жидкость. Факт гибели подтвердили работники департамента природных ресурсов, были отобраны пробы воды.

"Сегодня мы получили протоколы исследований проб воды из реки Малая Киргизка, выполненных аккредитованной химико-аналитической лабораторией ОГБУ "Облкомприрода". Эксперты установили факт ухудшения качества воды от деревни Кусково (входит в состав Копыловского сельского поселения - прим. ТАСС) и ниже по течению в районе гибели рыбы. В пробах выявлены загрязняющие вещества, которые, вероятно, и стали причиной инцидента", - говорится в сообщении.

Результаты исследования переданы в региональные отделы Росприроднадзора и Росрыболовства для проверки в отношении животноводческих предприятий - объектов федерального экологического надзора.