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Полиция задержала мужчину, устроившего дебош в троллейбусе в Екатеринбурге

Он напал на кондуктора и разбил топором окна троллейбуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга задержала напавшего на кондуктора и разбившего топором окна троллейбуса пассажира. Он раскаялся и намерен возместить ущерб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-группе городского УМВД.

Инцидент произошел 19 ноября. "Нарушитель доставлен в дежурную часть. Им оказался 21-летний житель города Заречного Свердловской области, работающий в Екатеринбурге электромонтажником. Молодой человек ранее не судим. Он признал, что в день инцидента находился в нетрезвом состоянии и неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание <…> раскаялся в содеянном и заявил о готовности возместить ущерб", - говорится в сообщении.

В полиции добавил, что проверка по факту противоправных действий продолжается.

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