Politico: семьям жертв стрельбы в Парклэнде выплатят многомиллионную компенсацию

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Семьям жертв и пострадавшим при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд (штат Флорида), где 14 февраля 2018 года бывший ее учащийся Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек, будет выплачена многомиллионная компенсация. Соответствующая договоренность, как сообщила во вторник газета Politico , была достигнута накануне между федеральными властями и адвокатами, представляющими интересы близких 16 из 17 погибших, а также нескольких пострадавших.

Последние обвинили власти в том, что ФБР задолго до трагедии 14 февраля получило информацию о намерениях Круза совершить нападение, но ничего не предприняло для его предотвращения. В ходе разбирательства, как рассказали изданию адвокаты пострадавшей стороны, была достигнута договоренность об отзыве претензий в обмен на выплату определенной денежной суммы. Условия сделки объявлены не были. По словам же осведомленного источника газеты, истцам в общей сложности будут выплачены правительством $127,5 млн. Семья 17-го погибшего отказалась от предъявления претензий.

"Хотя никакое решение не могло бы вернуть семьям в Парклэнде утраченного, это урегулирование является важным шагом к достижению справедливости", - приводит Politico заявление одного из адвокатов пострадавших Кристины Инфанте.

Газета напомнила, что за пять недель до трагедии в местное представительство ФБР поступил звонок, известивший о том, что Круз, за год до этого исключенный из Marjory Stoneman Douglas, приобрел огнестрельное оружие и намерен проникнуть в школу, чтобы устроить там стрельбу. Эта информация не была доведена до головного офиса ФБР в штате Флорида, а самого Круза никто из представителей правоохранительных служб не потревожил, ходя давно было известно о наличии у него серьезных эмоциональных и поведенческих проблем, за что он, собственно, и был исключен из учебного заведения.

В октябре 23-летний Круз признал себя виновным в совершении им нескольких убийств. Ему грозит смертный приговор или пожизненное заключение. Заседание суда по вынесению вердикта запланировано на январь будущего года.