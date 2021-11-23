В Северной Осетии задержали двух мужчин за сбыт огнестрельного оружия и фальшивых денег

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и поддельных денег. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники реализовывали поддельные билеты номиналом 5 тыс. рублей в Северной Осетии. Кроме того, они занимались сбытом огнестрельного оружия, в том числе через закладки. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих соучастников. Одного из них - на автозаправочной станции на автодороге "Кавказ" при сбыте пистолета, второго - в Ленинском городском округе Московской области", - сказала Волк.

Всего полицейские изъяли из незаконного оборота семь единиц огнестрельного оружия, около 200 патронов различного калибра и фальшивые купюры на сумму 700 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела статьями 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Фигуранты арестованы.