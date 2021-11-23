В Крыму по подозрению в осквернении памятника Кирову задержали троих подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала троих подростков, подозреваемых в осквернении памятника Кирову в Евпатории, к которому привязали покрышку и разрисовали нацистской символикой. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД по Крыму.

"В ОМВД России по городу Евпатории поступило сообщение о том, что неизвестные лица привязали к памятнику-бюсту С. М. Кирову автомобильную шину и разрисовали его нацистской символикой. На место происшествия в целях координации действий сотрудников полиции, направленных на раскрытие данного преступления в кратчайшие сроки, выехало руководство ОМВД России по г. Евпатории. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать виновных лиц - подростков 17, 18 лет. Молодые люди дали признательные показания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах"). "Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев", - отмечается в сообщении.