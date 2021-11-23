Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до пяти

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший в результате последствий произошедшего на прошлой неделе взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана, умер в отделении реанимации Нур-Султана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления здравоохранения.

16 ноября в поселке Шортанды в квартире барачного типа произошел взрыв газового баллона, за которым последовал пожар. На месте ЧП были обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу. 21 ноября ведомство сообщило о смерти ребенка 2009 года рождения, который пострадал в результате инцидента.

По данным управления, в понедельник вечером умерла девочка 2011 года рождения, госпитализированная после происшествия в отделение реанимации. "Ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Термический ожог тела составлял 60%, ребенок находился в коме", - цитирует заявление ведомства агентство Казинформ.