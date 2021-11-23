СК выясняет обстоятельства смерти мужчины в самолете, летевшем из Египта в Самару

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства, при которых умер пассажир самолета, следовавшего рейсом из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Самару. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эш-Шейха", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина совершил суицид в туалете самолета. Борт приземлился в аэропорту Курумоч утром с задержкой.

В пресс-службе авиакомпании S7, которая выполняла рейс, сообщили ТАСС, что до последнего мужчину пытались спасти. "Один из пассажиров (рейса Шарм-эш-Шейх - Самара - прим. ТАСС) после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту - в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета", - отметили в компании.

В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все реанимационные действия, он умер, добавили в S7. По согласованию с консульством РФ в Египте мужчину транспортировали в Самару.