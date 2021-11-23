Бывший начальник ГУ МЧС по Ингушетии получил три года условно за превышение полномочий

МАГАС, 23 ноября. /ТАСС/. Нальчикский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде условного срока бывшему начальнику Главного управления МЧС по Ингушетии генерал-майору Руслану Колоеву за превышение должностных полномочий, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Вынесением обвинительного приговора в виде условного лишения свободы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении генерал-майора запаса Колоева. Также были удовлетворены гражданские иски о взыскании с Колоева в пользу государства материального ущерба, причиненного совершенным им преступлением. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда, Колоев получил три года условного срока.

Как сообщает пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда, в 2017 году Колоев заключил госконтракт с частной организацией о строительстве пожарно-спасательной части МЧС России в Джейрахском районе региона, но возведение объекта из-за желания Колоева показать себя с лучшей стороны перед руководством было осуществлено без надлежащей проектно-сметной документации и на участке, отличном от оговоренного в госконтракте, а также с существенными нарушениями технических характеристик.

"В результате возведенный объект не соответствовал требованиям безопасности и представлял угрозу для жизни людей, в связи с чем по решению суда его использование приостановлено до устранения выявленных нарушений. Действия Колоева явно выходили за пределы его полномочий и повлекли тяжкие последствия в виде причинения государству материального ущерба на сумму более 88 млн рублей

В пресс-службе уточнили, что суд учел многочисленные ходатайства различных госорганов, общественных организаций и должностных лиц, просивших о проявлении снисхождения к Колоеву за безупречное отношение к службе до совершения преступления и наличие у него ведомственных и госнаград.