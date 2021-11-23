Посольство РФ заявило, что в попавшем в аварию в Болгарии автобусе не было россиян

СОФИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Российские граждане, по предварительным данным, не находились среди пассажиров туристического автобуса из Северной Македонии, попавшего во вторник в ДТП в Болгарии. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Софии.

"В связи с происшедшей трагедией мы запросили МВД, по предварительным данным, россиян в автобусе, который попал в аварию, не было", - сообщил начальник консульского отдела посольства РФ Владимир Чертков.

Инцидент с автобусом из Северной Македонии произошел около 02:00 (около 03:00 мск) на 31-м километре автомагистрали "Струма", в непосредственной близости от болгарской столицы. По предварительным данным, туристический автобус, возвращавшийся в Скопье из Турции, на влажной дороге сначала ударился в дорожное заграждение, а потом загорелся. На месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Семи пассажирам - двум женщинам и пятерым мужчинам - удалось разбить стекло и выбраться из горевшего автобуса, они с травмами и ожогами госпитализированы в больницу скорой помощи в Софии, угрозы для их жизни нет.

С пострадавшими в больнице встретился премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, который срочно прибыл в Болгарию. "Будем благодарны болгарским властям, если они установят причины происшествия. Гарантированно, что граждане Болгарии и Северной Македонии хотят знать, что случилось. Знаем, что был большой пожар и в нем погибли люди, но возник ли он в результате аварии или возник до нее, должны сказать эксперты. Огромная трагедия, сильная боль, соболезнования семьям погибших", - сказал он на кратком брифинге.

Представители Северной Македонии дополнили, что среди погибших - граждане этой страны, однако некоторые из них имели двойное гражданство - Сербии и Бельгии.