Суд продлил арест основателя Group-IB

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 28 февраля 2022 года срок содержания под стражей основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Афанасьев.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства. "Мы будем обжаловать это постановление", - добавил он.

Сачков попросит на время следствия предоставить ему возможность находиться под домашним арестом, сообщил ТАСС адвокат Сергей Афанасьев. "Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал преданность и пользу своей родине. Очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями", - зачитал адвокат обращение Сачкова.

Всего Сачков проведет под арестом по решению суда пять месяцев.

Вину в госизмене Сачков не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", конкретные обстоятельства дела остаются неизвестны.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.