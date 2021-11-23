Замначальника УГИБДД по Крыму проходит свидетелем по делу о мошенничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар стал свидетелем по делу о мошенничестве, с ним проводят оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Он не задержан, пока проходит как свидетель", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.