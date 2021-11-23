СК опроверг информацию об избиении следователем подростка в Твери

ТАСС, 23 ноября. Следственное управление СК РФ по Тверской области во вторник опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о том, что руководитель межрайонного следственного отдела по городу Твери в своем кабинете избил подростка. Соответствующее официальное заявление опубликовано на сайте следственного управления.

Ранее в нескольких группах в социальных сетях были опубликованы сообщения о том, что руководитель Заволжского межрайонного следственного отдела Твери избил подростка. В качестве доказательства публиковалась фотография медицинской справки, в которой под вопросом был указан диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

"Распространяемая в социальной сети информация о причинении руководителем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области телесных повреждений несовершеннолетнему не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, 18 ноября несовершеннолетний 2005 года рождения находился в помещении Заволжского межрайонного следственного отдела. Будучи недовольным привлечением своей знакомой к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, стал нарушать общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Руководитель следственного отдела сделал ему замечание, в ответ подросток высказал свое недовольство. "После чего, находясь в помещении служебного кабинета, схватил руководителя следственного отдела руками за одежду, оторвав таким образом верхние пуговицы его рубашки, а также нанес ему удар рукой в область правого плеча", - отметили в пресс-службе.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), несовершеннолетний арестован по решению суда, добавили в пресс-службе.