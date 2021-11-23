Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Северомакедонский туристический автобус во вторник попал в ДТП близ Софии. В результате происшествия погибли не менее 45 человек.

ТАСС собрал основные факты, известные о катастрофе к настоящему моменту.

Что произошло

Туристический автобус, в котором были 52 человека, попал в ДТП на автомагистрали "Струма" возле Софии около 02:00 (03:00 мск) и загорелся.

Национальная следственная служба Болгарии пока рассматривает две основные версии причины ДТП: ошибку водителя и внезапную техническую неисправность.

По предварительным данным, погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Семеро пассажиров (две женщины и пятеро мужчин) доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает. Они сидели на задних сидениях и смогли спастись, выдавив стекло и выпрыгнув из горящего автобуса.

Число погибших может увеличиться, поскольку в результате пересадок туристов в автобусе могло оказаться больше заявленного. Для идентификации некоторых погибших потребуется ДНК-экспертиза. При этом, по данным премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, в результате ДТП умерли 46 человек.

Россиян, по данным посольства РФ в Софии, в автобусе и на месте ДТП не было.

Реакция властей