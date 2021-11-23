Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Северомакедонский туристический автобус во вторник попал в ДТП близ Софии. В результате происшествия погибли не менее 45 человек.
ТАСС собрал основные факты, известные о катастрофе к настоящему моменту.
Что произошло
- Туристический автобус, в котором были 52 человека, попал в ДТП на автомагистрали "Струма" возле Софии около 02:00 (03:00 мск) и загорелся.
- Национальная следственная служба Болгарии пока рассматривает две основные версии причины ДТП: ошибку водителя и внезапную техническую неисправность.
- По предварительным данным, погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Семеро пассажиров (две женщины и пятеро мужчин) доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает. Они сидели на задних сидениях и смогли спастись, выдавив стекло и выпрыгнув из горящего автобуса.
- Число погибших может увеличиться, поскольку в результате пересадок туристов в автобусе могло оказаться больше заявленного. Для идентификации некоторых погибших потребуется ДНК-экспертиза. При этом, по данным премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, в результате ДТП умерли 46 человек.
- Россиян, по данным посольства РФ в Софии, в автобусе и на месте ДТП не было.
Реакция властей
- На месте происшествия работают местные оперативно-следственные группы.
- Из Северной Македонии в Болгарию направлены специальные бригады специалистов по медицине катастроф.
- На место происшествия выехали глава технического правительства Болгарии Стефан Янев, глава МВД страны Бойко Рашков. Также туда направились северомакедонский премьер Зоран Заев, глава Минздрава страны Венко Филипче и глава МИД Буяр Османи.
- Соболезнования погибшим выразили Зоран Заев и президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Стефан Янев и президент Болгарии Румен Радев. Свои соболезнования властям Северной Македонии также направил президент Сербии Александар Вучич.