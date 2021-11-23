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Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

© Minko Chernev/BTA Agency Bulgaria via AP

Северомакедонский туристический автобус во вторник попал в ДТП близ Софии. В результате происшествия погибли не менее 45 человек.

ТАСС собрал основные факты, известные о катастрофе к настоящему моменту.

Что произошло

  • Туристический автобус, в котором были 52 человека, попал в ДТП на автомагистрали "Струма" возле Софии около 02:00 (03:00 мск) и загорелся.
  • Национальная следственная служба Болгарии пока рассматривает две основные версии причины ДТП: ошибку водителя и внезапную техническую неисправность.
  • По предварительным данным, погибли 45 человек, в том числе 12 детей. Семеро пассажиров (две женщины и пятеро мужчин) доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает. Они сидели на задних сидениях и смогли спастись, выдавив стекло и выпрыгнув из горящего автобуса.
  • Число погибших может увеличиться, поскольку в результате пересадок туристов в автобусе могло оказаться больше заявленного. Для идентификации некоторых погибших потребуется ДНК-экспертиза. При этом, по данным премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, в результате ДТП умерли 46 человек.
  • Россиян, по данным посольства РФ в Софии, в автобусе и на месте ДТП не было.

Реакция властей

  • На месте происшествия работают местные оперативно-следственные группы.
  • Из Северной Македонии в Болгарию направлены специальные бригады специалистов по медицине катастроф.
  • На место происшествия выехали глава технического правительства Болгарии Стефан Янев, глава МВД страны Бойко Рашков. Также туда направились северомакедонский премьер Зоран Заев, глава Минздрава страны Венко Филипче и глава МИД Буяр Османи.
  • Соболезнования погибшим выразили Зоран Заев и президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Стефан Янев и президент Болгарии Румен Радев. Свои соболезнования властям Северной Македонии также направил президент Сербии Александар Вучич.
Теги
БолгарияСеверная МакедонияВучич, АлександарРадев, РуменЗаев, ЗоранПендаровски, СтевоДТП с туристическим автобусом в Болгарии
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