Генпрокуратура направила в суд дело молдавского банкира Платона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере"). Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что Платон скрывается за пределами России, в его выдаче отказано.

По данным следствия, в 2013 году в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для вывода денег из России. Участниками сообщества также стали директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов. "С июня 2013 года по май 2014 года они совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российских банков на банковские счета АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин были приговорены к различным срокам наказания. Уголовные дела в отношении Коркина, Юсупова, Шариповой, Соболева и Пахомова слушаются в Тверском районном суде Москвы.