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ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

В Болгарию направили группу из МВД Северной Македонии для расследования ДТП с автобусом

В аварии погибли не менее 45 человек

ЗАГРЕБ, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Северной Македонии направило в Болгарию спецгруппу для оказания содействия в расследовании крупной аварии туристического автобуса. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Оливер Спасовски.

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"Группа из МВД во главе с помощником директора полиции, которая состоит из представителей сектора транспортной полиции и отдела уголовно-технической экспертизы, уже на пути в Болгарию и [будет] находиться в распоряжении болгарских коллег для помощи и поддержки", - подчеркнул министр.

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Инцидент произошел около 02:00 (03:00 мск), в пожаре на месте происшествия погибли не менее 45 человек, в том числе 12 детей, семь пассажиров автобуса - две женщины и пятеро мужчин - госпитализированы в больницу в Софии.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия. Личность погибших будет установлена после проведения анализа ДНК.

Теги
БолгарияСеверная МакедонияДТП с туристическим автобусом в Болгарии
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