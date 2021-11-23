Двоих участников акции против QR-кодов в Екатеринбурге арестовали на 12 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал на 12 суток двоих участников акции против введения QR-кодов в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга во вторник.

"Да, все верно", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, действительно ли участникам акции против QR-кодов Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову назначили 12 суток административного ареста.

Как уточнили в пресс-службе, мужчин привлекли к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованиям сотрудников полиции").

Ранее местные СМИ сообщали, что в нескольких торговых центрах Екатеринбурга произошли конфликты между активистами, выступающими против введения системы QR-кодов, и охранниками.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 23 ноября, в регионе за сутки зарегистрирован 741 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 174 225, выписаны 153 475 человек, умерли 8 197. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.