В Приангарье депутата оштрафовали на 100 тыс. рублей за нападение на полицейских

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области назначил штраф в размере 100 тыс. рублей 35-летнему депутату думы Киренского района, которого признали виновным в применении насилия в отношении двоих полицейских. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов, нанес двум сотрудникам полиции удары, причинив им телесные повреждения. <…> Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в феврале 2021 года депутат находился в здании местной администрации в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. "Будучи недовольным законными действиями полицейских, нанес сотрудникам телесные повреждения", - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Ранее суд также назначил депутату Дмитрию Клепикову штраф в размере 1 тыс. рублей за нахождение пьяным в районной администрации.

Сам депутат рассказывал ТАСС, что полицию вызвали сотрудники администрации, с которыми у него есть конфликт, а в отделении ему отказали в предоставлении адвоката. По словам депутата, его в состоянии сильного алкогольного опьянения снимали на мобильный телефон, заламывая ему руки и надевали наручники, после чего видео, "склеенное из кусочков", выложили в сеть. По версии Клепикова, видео с дебошем является монтажом и провокацией в его адрес.