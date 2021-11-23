Жителя Норильска приговорили к пяти годам колонии за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным в финансировании терроризма жителя Норильска Темирлана Абдулгазиева, ему назначено наказание в виде пяти лет в колонии строгого режима. Об этом во вторник сообщается на сайте СК России.

Суд установил, что в феврале 2016 года мужчина по просьбе жителя Дагестана, участвовавшего в деятельности террористической организации в Сирии, отправил денежные средства на банковскую карту. В отношении Абдулгазиева было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма").

"Судом Абдулгазиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В отношении жителя Дагестана возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма").