Сотрудники СК проводят следственные действия в администрации челябинского Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Челябинской области проводят следственные действия в администрации города Миасса. Информацию об этом подтвердили ТАСС в администрации.

"Действительно, сотрудники Следственного комитета находятся у нас", - сказали в администрации.

В пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области сообщили ТАСС, что такой информации нет.

По данным местных СМИ, визит силовиков может быть вызван интересом к земельным отношениям, связанным с горнолыжным центром "Солнечная долина".