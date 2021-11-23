Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском посольстве в Афганистане.

"Подтверждаем, что россияне не пострадали", - сказали в диппредставительстве.

Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности, взрыв произошел на рынке в центре Кабула.

В свою очередь агентство Aamaj News сообщило, что сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Согласно информации источников агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.