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Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

По данным Al Jazeera, взрыв произошел на рынке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском посольстве в Афганистане.

"Подтверждаем, что россияне не пострадали", - сказали в диппредставительстве.

Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности, взрыв произошел на рынке в центре Кабула.

В свою очередь агентство Aamaj News сообщило, что сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Согласно информации источников агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

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