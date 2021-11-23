В Дагестане задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения студенту

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция в Дагестане задержала участника конфликта во дворе многоэтажки в Махачкале, в результате которого студент одного из столичных вузов госпитализирован с ножевым ранением, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Махачкале возле дома № 30 "ф" по проспекту А. Акушинского неизвестное лицо в ходе возникшего скандала нанес ножевое ранение студенту одного из столичных вузов. Пострадавший доставлен в РКБ г. Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принятыми мерами полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1997 года рождения, проживающий в Махачкале. "В содеянном сознался. Нож изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ", - добавил источник.