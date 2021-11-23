В Москве арестовали подростка, сбившего на машине полицейского

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 17-летнего подростка, который на угнанном им автомобиле, где хранил психотропные вещества для продажи, сбил сотрудника полиции. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Подросток купил 21 сверток психотропного вещества для перепродажи и хранил их в машине, которую сам же угнал. 19 ноября он, сидя в припаркованном автомобиле на Байкальской улице в столице, увидел идущего к нему сотрудника ППС. В страхе, что его задержат, молодой человек сбил полицейского.

"Следователями проведены с фигурантом необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Подростка обвиняют в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, краже в крупном размере и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского.