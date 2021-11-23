Члены астраханской ОПГ получили от 1,5 до 3,5 лет колонии за хищение газа на 95 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил к срокам от 1,5 до 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также к условным срокам, участников организованной преступной группы за хищение газа на сумму более 95 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Астраханской областной прокуратуры.

Судом установлено, что организованная преступная группа в период с 2011 по 2019 год путем незаконного подключения к газопроводу низкого давления на объектах коммерческой деятельности занималась тайными хищениями природного газа.

"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении девяти лиц, признанных виновными в совершении 35 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). <…> Организатору преступной группы по совокупности преступлений назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Шестерым участникам группы судом по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года и шести месяцев до трех лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двоим назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил. Ущерб в размере более 95 млн рублей, причиненный ресурсоснабжающей организации, возмещен в ходе судебного следствия в полном объеме, рассказали в ведомстве.