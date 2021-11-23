Режим ЧС ввели в Биробиджане из-за сильного снегопада

ТАСС, 23 ноября. Режим ЧС введен в Биробиджане, где за сутки выпало более 1,5 месячной нормы осадков и продолжается снегопад. Об этом сообщается во вторник в Instagram городской администрации.

"Из-за снегопада, который обрушился на областной центр, сегодня, 23 ноября, в Биробиджане введен режим ЧС. <…> Решение о возобновлении работы городского транспорта будет приниматься 24 ноября после 10:00 (3:00 мск)", - говорится в сообщении.

Мэр города Александр Головатый сообщил, что по прогнозам синоптиков ночью снегопад возобновится, уборка автомобильных дорог будет продолжена. "Завтра, 24 ноября, с утра автобусы работать не будут, так как есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они в настоящий момент не могут выполняться в полном объеме", - сказал Головатый.

В среду не будут работать школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, спортивные секции будут работать в штатном режиме.

В регионе вторые сутки идет сильный снег. Движение пассажирского транспорта и большегрузов ограничено на нескольких участках дорог ЕАО, в двух районах транспортное сообщение перекрыто полностью.

По данным синоптиков, снег в регионе продолжится, температура воздуха ночью составит от четырех до семи градусов ниже нуля. Скорость ветра 8-11 метров в секунду.