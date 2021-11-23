Два человека пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Коми

СЫКТЫВКАР, 23 ноября. /ТАСС/. Авария с пассажирским рейсовым автобусом произошла во вторник утром на автодороге под Ухтой. Автобус съехал в кювет, в результате одна женщина получила перелом трех ребер и плечевой кости, мужчина - ушиб грудной клетки, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария произошла во вторник утром, пассажирский рейсовый автобус двигался по трассе Сыктывкар - Ухта в сторону Ухты.

"<...> В какой-то момент водитель не справился с управлением, автобус съехал в правый по ходу движения кювет. В салоне находились 19 пассажиров и водитель. Изначально сообщалось, что никто не пострадал, но потом обратилась женщина 1973 г. р., у нее диагностированы переломы трех ребер и плечевой кости. И недавно обратился за медпомощью мужчина, у него ушиб грудной клетки", - сообщили в УГИБДД.

По данным ГИБДД, дорога была почищена. Водитель, имеющий стаж с 1981 года, был трезв, прошел медосмотр. Он пояснил, что у автобуса заклинило колесо, однако первоначальная проверка показала, что автобус был исправен.