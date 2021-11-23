На Кубани возбудили уголовное дело на мужчину, который воткнул нож в лицо жене

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство на Кубани, где женщина поступила в больницу с застрявшим в голове ножом с 25-сантиметровым лезвием. Пострадавшая осталась жива, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Telegram-каналы опубликовали видео, на котором женщина с ножом, застрявшим в районе переносицы, находится в сознании и даже общается с медработниками.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство 60-летней супруги", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ходе употребления алкогольных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора, во время которой обвиняемый нанес потерпевшей один удар ножом в лицо в область носа. Женщина смогла выбежать на улицу и позвать на помощь.

Как рассказали ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, пострадавшей была проведена операция по удалению ножа. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно.