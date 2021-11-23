Коммунальные службы восстановили теплоснабжение в Металлургическом районе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидировали аварию на сетях, которая во вторник днем оставила без отопления и горячего водоснабжения 69 многоквартирных домов и социальные объекты в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"МУП "ЧКТС" устранило технологическое нарушение на тепловой сети для подключения 69 многоквартирных и восьми частных домов, четырех детских садов, трех учебных и двух лечебных учреждений", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что систему заполняют теплоносителем и регулируют для установления нужных параметров.

Утром со ссылкой на администрацию города сообщалось, под отключение попали здания, расположенные по улице Шоссе Металлургов и улице Румянцева, а также жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, Второй Пятилетки и Полтавской.