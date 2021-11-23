В Рязани главу отдела СУ СК поместили под домашний арест по делу о попытке мошенничества

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани поместил под домашний арест руководителя Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Рязанской области Александра Федина, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.

"Постановлением суда в отношении Ф. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 суток, то есть по 21 января 2022 года включительно", - сообщили в суде.

Как уточнили в суде, об избрании в отношении Федина меры пресечения ходатайствовало следствие. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество с использованием служебного положения").

В силовых ведомствах региона ситуацию с обвинением сотрудника Следственного комитета не комментируют.

Ранее местные СМИ сообщили о задержании следователя с поличным при передаче ему 160 тыс. рублей.