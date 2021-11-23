В Пензе задержали трех работников псевдомедцентра, подозреваемых в похищении 37 человек

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали директора и двоих консультантов-охранников псевдомедцентра в Пензе, которые подозреваются в похищении и незаконном лишении свободы 37 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте "МВД медиа".

В полицию поступила информация о том, что на территории региона без лицензии работает псевдореабилитационный центр. По предварительным данным, злоумышленники создали в интернете сайт, где размещали информацию о том, что они занимаются лечением алкоголизма и наркомании, и к ним стали обращаться за помощью родственники зависимых людей, передавать необходимую информацию о будущих пациентах, оплачивать "лечение". "После получения денежных средств работники данной организации приезжали к гражданам и насильно увозили их в свой центр, располагавшийся в арендованном помещении. Мнимое лечение "пациентов", поневоле оказавшихся в этой клинике, длилось от нескольких месяцев до одного года. Полицейские установили, что под видом работников реабилитационного центра орудовала организованная группа, которая промышляла похищениями и незаконным лишением свободы граждан", - сказано в сообщении.

Сотрудники псевдомедцентра проявляли к удерживаемым моральное и психологическое давление. На связь с родственниками пациенты выходили один раз в неделю, при этом телефонный разговор проходил под контролем псевдомедиков и только после соответствующего инструктажа. "Сотрудниками полиции при поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии региона были задержаны трое участников организованной группы - директор и двое консультантов-охранников. На момент проведения спецоперации в центре находились 37 "пациентов", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).