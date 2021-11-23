Кассация на приговор американцу Риду за нападение на полицейских в Москве поступила в суд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции получил жалобу на приговор студенту из США Тревору Риду, осужденному за нападение на полицейских на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступила кассационная жалоба защиты Рида на его приговор. Дата заседания по ней пока не назначена", - сообщили в суде.

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти опасного для жизни или здоровья насилия"), назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

Мосгорсуд позже признал этот приговор законным. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид вину не признает.