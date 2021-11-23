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Артист Игорь Скляр попал в ДТП в центре Петербурга

Инцидент произошел на Лиговском проспекте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге. Как сообщил ТАСС сам артист, он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

"Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке. Это произошло в полпервого дня. Угол Обводного и Лиговки", - рассказал Скляр.

Актер отметил, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью, но он уже возвращается из больницы. "Могло быть гораздо хуже", - сказал он, отвечая на вопрос о своем состоянии после ДТП.

Информацией правоохранительных органов о дорожной аварии на Лиговском проспекте ТАСС пока не располагает.

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