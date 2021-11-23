В лесу под Оренбургом нашли туши 15 зараженных африканской чумой свиней

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили у 15 павших домашних свиней, туши которых обнаружили в лесном массиве в Оренбургском районе, сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

"Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, в связи с поступившей информацией об обнаружении в лесной зоне на территории общедоступных охотничьих угодий Оренбургского района Оренбургской области <…> 15 павших домашних свиней, были отобраны пробы патологического материала. При лабораторных исследованиях (методом ПЦР) патологического материала от павших свиней в ФГБУ "Оренбургский референтный центр Россельхознадзора" и ГБУ "Оренбургская областная ветеринарная лаборатория" был выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС)", - сказано в распространенном сообщении.

По данным управления, проводятся контрольно-надзорные мероприятия, чтобы установить нарушителей ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в ближайшие сутки будут введены ограничительные мероприятия - карантин.

АЧС, напомнили в ведомстве, не опасна для людей, но смертельна для свиней. Это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Вирус АЧС очень устойчив к факторам внешней среды. Единственный надежный способ борьбы - уничтожение путем сжигания всех свиней, диких и домашних, в очаге заражения, из-за чего производители несут колоссальные экономические потери.